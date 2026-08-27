Kars'ta Motosiklet Sürücüsü Kayboldu - Son Dakika
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Kars'ta Motosiklet Sürücüsü Kayboldu

Kars\'ta Motosiklet Sürücüsü Kayboldu
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Kars'ta otomobil ile motosikletin çarpışmasının ardından motosiklet sürücüsü kayıplara karıştı.

Kars'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasının ardından motosiklet sürücüsünün, motosikletini olay yerinde bırakarak ortadan kaybolması dikkat çekti. Kazada otomobil ile motosiklet zarar görürken, olay yerine gelen trafik ekipleri sürücüye ulaşamayınca her iki araç da çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kaza, Kazımpaşa Caddesi ile Selahattin Filtekin Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta seyir halinde olan otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

"Motosikletini park edip ortadan kayboldu"

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazanın ardından yaşananlar ise dikkat çekti. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü motosikletini olay yerinde bırakarak bölgeden ayrıldı. Otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Ancak ekiplerin yaptığı çalışmalara rağmen motosiklet sürücüsüne ulaşılamadı. Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazaya karışan motosiklet ve otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Araçların kaldırılmasıyla birlikte kavşaktaki ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı Ayrıca motosiklet sürücüsünün olay yerinden ayrılması nedeniyle kazanın oluş şekli ve sürücünün neden bölgeden uzaklaştığına ilişkin detayların yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Otomobil, 3. Sayfa, Güvenlik, Kars, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Motosiklet Sürücüsü Kayboldu - Son Dakika

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