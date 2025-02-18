Kars\'ta Radarla Hız Denetimi

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Kars'ta jandarma ekiplerinin radarla hız denetimleri aralıksız devam ediyor. jandarma hız limitine uymayan 15 sürücüye cezai işlem uygularken, 3 araç ise trafikten men edildi.

Kara İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde 6 Jandarma Trafik Timi, 15 Trafik ekibi, 6 Asayiş ekibinin katılımıyla "Radarla Hız Denetimi" uygulaması yaptı.

Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, 437 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kontrollerde; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 14 araç sürücüsüne toplamda 57 bin 333 TL idari para cezası yazıldı ve 3 araç trafikten men edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açılamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için, trafik kazalarının önlenmesi, Trafik kuralları ile hız sınırlarına uymayanlara gerekli yasal işlemleri yapmak, suç ve suçluların tespiti ve aranan şahısları yakalanmasına yönelik mesai mefhumu gözetmeksizin, "Trafik Denetimi" uygulamaları yaparak, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS