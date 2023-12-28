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Kars'ta Sahte Alkollü İçki Operasyonu: 8 Litre Sahte İçki ve 70 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta Sahte Alkollü İçki Operasyonu: 8 Litre Sahte İçki ve 70 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki satışını engellemek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda 18 litre sahte alkollü içki ve 70 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kars\'ta Sahte Alkollü İçki Operasyonu: 8 Litre Sahte İçki ve 70 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
28.12.2023 - 11:09,  Güncelleme: 11:15
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Kars'ta piyasaya sürülmek üzere olan 8 litre sahte alkollü içki ve 70 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların sağlığını etkileyerek kalıcı hasarlar ve can kayıplarına yol açan sahte içkiye yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı.

KOM ekiplerince, kentte yaklaşan yılbaşı öncesi sahte, kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 32 şişe halinde toplam 18 litre sahte alkollü içki ve 70 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirerek muhafaza altına aldı. KOM ekipleri tarafından olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli 10 kişi hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Sahte Alkollü İçki Operasyonu: 8 Litre Sahte İçki ve 70 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta Sahte Alkollü İçki Operasyonu: 8 Litre Sahte İçki ve 70 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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