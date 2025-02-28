Kars'ta Tefecilere Operasyon: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Kars'ta Tefecilere Operasyon: 5 Tutuklama

Kars\'ta Tefecilere Operasyon: 5 Tutuklama

Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

28.02.2025 11:26
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Kars'ta tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

Savcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen tefecilik suçu soruşturması kapsamında 15 ekip, 65 polisin katılımıyla Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde 5 ev ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; muhtelif sayıda belge ve doküman, başka şahıslara ait banka ve kredi kartı bilgileri, 1 kurusıkı tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. C.H. (50), M.K. (46), K.D. (42), E.Y. (40) ve Ö.H. (35) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA

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