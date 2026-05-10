Kars'ta Trafik Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Trafik Farkındalık Etkinliği

Kars\'ta Trafik Farkındalık Etkinliği
10.05.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta Trafik Haftası kapsamında 'Bir Kural Bir Ömür' etkinliği ile trafik güvenliği vurgulandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Akyaka İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Trafik Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. "Bir Kural Bir Ömür" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte trafik kurallarının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Akyaka Tren İstasyonu önünde gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri, sürücü ve yayalara trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çeken ekipler, aşırı hız, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve yaya önceliği ihlallerinin ciddi kazalara davetiye çıkardığını ifade etti.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara trafik kurallarını hatırlatan broşürler dağıtılırken, sürücülere dikkatli ve kurallara uygun araç kullanmaları yönünde uyarılar yapıldı. Polis ekipleri, trafik kazalarının büyük bölümünün ihmallerden kaynaklandığını belirterek, küçük bir kural ihlalinin geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, toplumda trafik bilincinin artırılması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Akyaka'da gerçekleştirilen farkındalık etkinliği, hem sürücüler hem de yayalar tarafından takdirle karşılanırken, emniyet ekiplerinin Trafik Haftası boyunca benzer uygulamalarına devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Trafik Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 11:55:55. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Trafik Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.