Kars\'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tacir Tutuklandı

Kars'ta polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, "Sokak Satıcıları" (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu taciri G.A. (47) yakalanarak gözaltına alındı.

G. A.'nın yapılan üst aramasında 24,60 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen G.A. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.A. çıkarıldığı mahkemece, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS