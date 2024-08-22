Kars\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 432 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

3.Sayfa

Kars'ta sokak satıcılarına halk arasında torbacı diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 432 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 1 ikamet ve 1 araca operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada; 432 adet sentetik ecza hap, 1 kurusıkı tabanca ve 1 şarjör ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli M.G.K (43) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıklara sürdürüleceği öğrenildi. - KARS