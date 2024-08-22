Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda 432 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda 432 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kars\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 432 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, sokak satıcılarına yönelik yapılan aramada 432 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.

22.08.2024 11:57
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Kars'ta sokak satıcılarına halk arasında torbacı diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 432 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 1 ikamet ve 1 araca operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada; 432 adet sentetik ecza hap, 1 kurusıkı tabanca ve 1 şarjör ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli M.G.K (43) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıklara sürdürüleceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda 432 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda 432 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi - Son Dakika
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