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Kars'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, kent merkezinde yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kars\'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Yakalandı
30.01.2024 - 10:51,
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Kars'ta uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (29) kent merkezinde yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan Y.A. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kars'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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