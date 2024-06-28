Kars'ta Vali Ziya Polat Başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kars'ta Vali Ziya Polat Başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Kars\'ta Vali Ziya Polat Başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'na İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper ve ilçe kaymakamları katıldı. Toplantıda, kent genelinde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmaları ele alındı. Ayrıca sınır güvenliği ve düzensiz göç konuları da değerlendirildi.

28.06.2024 11:45
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Kars'ta Vali Ziya Polat'ın başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdür Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, ilçe kaymakamları katıldı.

Vali Polat, başkanlığında düzenlenen toplantıda, Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak üzere kolluk kuvvetlerince kent genelinde gerçekleştirilen genel asayiş-güvenlik çalışmaları konuşuldu.

Toplantıda ayrıca sınır güvenliği ve düzensiz göç konuları değerlendirildi. Toplantı daha sonra yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Vali Ziya Polat Başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Vali Ziya Polat Başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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