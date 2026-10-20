Kars'ta vücutlarında 307,94 gram metamfetamin taşıyan 2 İranlı şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta vücutlarında 307,94 gram metamfetamin taşıyan 2 İranlı şüpheli tutuklandı

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Kars\'ta vücutlarında 307,94 gram metamfetamin taşıyan 2 İranlı şüpheli tutuklandı
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Kars merkezde uluslararası uyuşturucu ticareti yapan kuryelere yönelik operasyonda yolcu otobüsündeki İran uyruklu 1 erkek ve 1 kadın şüpheli yakalandı. İç beden muayenesinde 12 paket halinde toplam 307,94 gram metamfetamin bulunan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Paket yapıp makatından vücuduna yerleştirdikleri uyuşturucuları gümrükten geçiremediler.

Kars'ta uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmada, uyuşturucuyu vücutlarında taşıdığı belirlenen İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin iç beden muayenelerinde, 12 paket halinde toplam 307,94 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, yolcu otobüsünde bulunan İran uyruklu 1 erkek ve 1 kadın şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan iç beden muayenelerinde, vücutlarında taşınan 12 paket halinde toplam 307,94 gram metamfetamin tespit edildi.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili F.B. ve P.A. isimli şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaGüvenlikGüncelİranKarsSon Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta vücutlarında 307,94 gram metamfetamin taşıyan 2 İranlı şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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