Kars'ta Yaşlı Vatandaşa Zorlu Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Kars'ta Yaşlı Vatandaşa Zorlu Kurtarma Operasyonu

Kars\'ta Yaşlı Vatandaşa Zorlu Kurtarma Operasyonu
09.07.2026 09:26
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Kars'ta yaylada düşen 81 yaşındaki vatandaş, UMKE ekipleri tarafından zorlu koşullarda kurtarıldı.

Kars'ta yaylada düşerek yaralanan 81 yaşındaki vatandaş için ekipler seferber oldu.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Çiçekli Köyü Yaylası'nda düşerek yaralanan 81 yaşındaki vatandaş, zorlu arazi şartlarına rağmen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından bulunduğu yerden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çiçekli Köyü Yaylası'nda hayvan otlatırken dengesini kaybederek düşen vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte UMKE ekibi sevk edildi.

Sağanak yağışın ardından yayla yollarının çamurla kaplanması ve arazinin kaygan hale gelmesi nedeniyle ekipler olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını sürdüren UMKE personeli, uzun uğraşlar sonucu yaralı vatandaşa ulaştı.

UMKE ekipleri tarafından olay yerinde ilk sağlık müdahalesi yapılan yaşlı vatandaş, sedyeyle güvenli alana taşındı. Daha sonra ambulansa alınan hasta, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Yaşlı Vatandaşa Zorlu Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

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