Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kars merkez, Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 361 gram metamfetamin, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaparak halk sağlığını tehdit eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kars merkez, Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

"Uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi"

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 361 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 12 tabanca şarjörü, 1 tabanca namlusu, 171 tabanca ve tüfek mühimmatı ile 6 muşta ele geçirildi.

"3 şüpheli tutuklandı"

Yakalanan 4 şüpheli hakkında operasyonlar kapsamında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile emniyet ve asayişin korunması amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.