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Kars Valisi Ziya Polat: Asılsız ihbarlarla acil ihtiyaç alması gereken vatandaşlara engel olunmamalı - Son Dakika
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Kars Valisi Ziya Polat: Asılsız ihbarlarla acil ihtiyaç alması gereken vatandaşlara engel olunmamalı

Kars Valisi Ziya Polat, 112'nin can hattı olduğunu vurgulayarak, asılsız ihbarlarla acil ihtiyaç alması gereken vatandaşlara engel olunmaması gerektiğini belirtti. Yeni yılın ilk saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 150 asılsız ihbar geldiğini ifade eden Polat, asılsız ihbarlarda bulunulmaması ve can hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi çağrısında bulundu.

Kars Valisi Ziya Polat: Asılsız ihbarlarla acil ihtiyaç alması gereken vatandaşlara engel olunmamalı
01.01.2024 - 02:08,
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Kars Valisi Ziya Polat, 112'nin can hattı olduğunu, asılsız ihbarlarla acil ihtiyaç alması gereken vatandaşlara engel olunmaması gerektiğine kaydetti.

Polat, yeni yılın ilk saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 150 asılsız ihbar geldiğine dikkat çekti.

Kars Valisi Ziya Polat, yeni yılın ilk dakikalarında 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, çağrı merkezi görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Polat, "112 can hattı, acil durumda aranacak hattır. Lütfen asılsız ihbarlarda bulunup, acil ihtiyacı olan insanlarımızın, hizmet almasına engel olmayalım. Asılsız ihbarlarda bulunmayın, can hattı burası, 112 acil durumlarda aranacak. Bugün yaklaşık 150'in üzerinde asılsız ihbarımız var. Beynimizi ufak, sıkıntısız olaylarla, asılsız ihbarlarla meşgul etmeyelim" dedi.

Vali Ziya Polat, "Bizim 112'de asılsız ihbarda sayımız çok, ancak emniyet ve jandarmamıza olaylarla ilgili, uyuşturucuyla ilgili, suçla ilgili maalesef ihbar sayımız çok az, bu konuda da destek istiyoruz. İnşallah suç ve suçlularla mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz. Bu şehrin huzur şehri olması için hep beraber çalışacağız. Vatandaşlarımızdan bize ihbar anlamında destek olmasını, biz isimleri vermiyoruz. Gizli tutuyoruz. Emniyetimiz, jandarmamız diğer kurumlarımızda olaya anında müdahale edip, suç ve suçlularla anında müdahale etmemiz lazım, krizi anında çözmemiz lazım" diye konuştu.

Vali Ziya Polat, daha sonra sırasıyla jandarma ve polis noktalarında görevli personellerle bir araya geldi. Personellerin yeni yılını kutladı.

Polat, kentteki hastaneleri ziyaret ederek hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Polat, son olarak Polis Merkezi'ni ziyaret etti. - KARS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kars Valisi Ziya Polat: Asılsız ihbarlarla acil ihtiyaç alması gereken vatandaşlara engel olunmamalı - Son Dakika


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