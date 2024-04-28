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Karşı şeride geçen otomobil pikapla çarpıştı: 4 yaralı

ANKARA - Başkentte karşı şeride geçen otomobilin pikapla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- İstanbul E-5 kara yolu Çerkeş yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde ilerleyen 07 APF 550 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ankara istikametinde ilerleyen 06 FY 3995 plakalı pikapla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.