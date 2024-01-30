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Karşılıksız çek ve senetlerle 17 milyon lira dolandırmışlar: 4 tutuklama - Son Dakika
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Karşılıksız çek ve senetlerle 17 milyon lira dolandırmışlar: 4 tutuklama

Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda, araç alım satımı yapılan site üzerinden farklı şehirlerden 18 kişiyi satış aşamasında karşılıksız çek ve senetlerle 17 milyon lira dolandırdığı belirlenen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyon sonucunda çok sayıda cep telefonu, sim kartı, araç alış ve satış noter sözleşmeleri, boş senetler ve karşılıksız çekler ele geçirildi.

30.01.2024 - 12:14,  Güncelleme: 12:17
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Karşılıksız çek ve senetlerle 17 milyon lira dolandırmışlar: 4 tutuklama

SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, araç alım satımı yapılan site üzerinden farklı şehirlerden 18 kişiyi satış aşamasında karşılıksız çek ve senetlerle 17 milyon lira dolandırdığı belirlenen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek gayesiyle örgüt kurmak", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, araç alım satımı yapılan bir site üzerinden farklı şehirlerden 18 kişiyi satış aşamasında karşılıksız çek ve senetlerle 17 milyon lira dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı. Bahse konu olan olaya ilişkin yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu ve sim kartı, araç alış ve satış noter sözleşmeleri, boş senetler ve karşılıksız çekler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karşılıksız çek ve senetlerle 17 milyon lira dolandırmışlar: 4 tutuklama
Kaynak: İHA
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Sakarya, Dolandırıcılık, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karşılıksız çek ve senetlerle 17 milyon lira dolandırmışlar: 4 tutuklama - Son Dakika


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