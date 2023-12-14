Karşıya geçerken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Mustafa Gökhan Kömürcü'ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kaza sonrası metrelerce savrulan çocuk, ağır yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede, Mustafa Gökhan Kömürcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada hayatını kaybeden Kömürcü'nün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP