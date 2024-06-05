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Kartal'da 5 katlı binanın balkonu çöktü: Bina boşaltıldı

İSTANBUL - Kartal'da 5 katlı bir binanın 2. kat balkonunda çökme meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda bina sakinleri tahliye edildi.

Olay saat 18.00 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Ardıç ağacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 2 katındaki balkonda çökme meydana geldi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından bina sakinleri tahliye edilirken sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bina sakinleri tahliye edildi. Çökmenin yaşandığı esnada balkonda kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştu. Ekiplerin olay yerinde çalışma başlattı.