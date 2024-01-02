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Kartal'da bir iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı - Son Dakika
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Kartal'da bir iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı

Kartal'da sabah saatlerinde bir iş yerinin bahçesindeki kulübe elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi.

Kartal\'da bir iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı
02.01.2024 - 10:32,
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Kartal'da sabah saatlerinde bir iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay saat 08.00 sıralarında Kartal'da Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan iş merkezinin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı olduğu düşünülen yangın nedeniyle bahçedeki kulübe alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün kulübeyi sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da bir iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da bir iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı - Son Dakika
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