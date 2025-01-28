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Kartal'da çatı yangını

İSTANBUL - Kartal'da bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile yangına dışardan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay esnasında polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak, yolu tek şeride düşürdü. Uzun süre oluşan trafik olayın ardından normale döndü. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.