Kartal'da Çatı Yangını

KARTAL'da, 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi Sakızağacı Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin iki farklı noktadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası binada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.