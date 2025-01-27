Kartal'da çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi
İSTANBUL - Kartal'da yan tarafında inşaat alanı bulunan bir binanın iç kısımlarında çatlaklar meydana geldi. 7 katlı bina Kartal Belediyesi ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kartal Orhantepe Mahallesi Anıl Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binada, iddiaya göre yan tarafında bulunan inşaat alanı nedeniyle çatlaklar oluştu. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine belediye ekipleri binada incelemelerde bulundu. Tedbir amaçlı binanın tahliye edilmesine karar verildi. Dairelerde bulunan eşyalar, eşya taşıma asansörüyle nakliye kamyonlarına yüklendi. Binadan karot örneğinin alınarak detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartal'da Çatlaklar Oluşan 7 Katlı Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?