Kartal'da Çatlaklar Oluşan 7 Katlı Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kartal'da Çatlaklar Oluşan 7 Katlı Bina Tahliye Edildi

Geniş Video İzle

Kartal'da yan tarafında inşaat alanı bulunan 7 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edilen bina, detaylı inceleme için karot örneği alındı.

27.01.2025 17:26  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi

İSTANBUL - Kartal'da yan tarafında inşaat alanı bulunan bir binanın iç kısımlarında çatlaklar meydana geldi. 7 katlı bina Kartal Belediyesi ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kartal Orhantepe Mahallesi Anıl Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binada, iddiaya göre yan tarafında bulunan inşaat alanı nedeniyle çatlaklar oluştu. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine belediye ekipleri binada incelemelerde bulundu. Tedbir amaçlı binanın tahliye edilmesine karar verildi. Dairelerde bulunan eşyalar, eşya taşıma asansörüyle nakliye kamyonlarına yüklendi. Binadan karot örneğinin alınarak detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, 3-sayfa, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Çatlaklar Oluşan 7 Katlı Bina Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:04:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal'da Çatlaklar Oluşan 7 Katlı Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.