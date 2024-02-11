Kartal'da İBB'ye ait lojmanda işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı - Son Dakika
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Kartal'da İBB'ye ait lojmanda işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

Kartal'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait lojmanlarda güçlendirme çalışmaları sırasında işçilerin kaldığı konteyner, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

11.02.2024 19:23  Güncelleme: 19:33
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Kartal'da İBB'ye ait lojmanda işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

İSTANBUL - Kartal'da İBB lojmanlarının güçlendirilmesi sırasında, işçilerin kaldığı konteyner bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi Soğanlık Yeni Mahalle Mimarsinan caddesi üzerindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait lojmanların bulunduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre, lojmanların güçlendirilmesi esnasında işçilerin kaldığı konteynerlerden birinde bilinmeyen bir nedenle alevler çıkmaya başladı. Alevleri fark eden işçiler ve çevredeki vatandaşlar hortumla alevi söndürmeye çalıştı. Alevin dönmeyeceğini anlayan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan konteyneri kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Faruk Karabulut, "duyduk geldik burada yangın çıkmış. Belediyenin konteyneri yandı. Polisler filan geldi. Dumanlar sardı şimdi de söndürmeye çalışıyorlar" dedi.

Kartal\'da İBB\'ye ait lojmanda işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
Kaynak: İHA

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