Kartal Samandıra TEM Bağlantı Yolu'nda Zift Yüklü Kamyon Devrildi - Son Dakika
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Kartal Samandıra TEM Bağlantı Yolu'nda Zift Yüklü Kamyon Devrildi

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Kartal Samandıra TEM Bağlantı Yolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan İSKİ'ye ait zift yüklü kamyon yan yattı. Kamyonda bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alınarak araçlar güvenli şekilde ilerletildi. Kamyonun vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

01.09.2024 15:36
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Kartal Samandıra TEM Bağlantı Yolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan İSKİ'ye ait zift yüklü kamyon yan yattı. Kamyonda bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kartal Samandıra TEM bağlantı yolu üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yakacık ayrımından içeri girdiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan İSKİ'ye ait 34 BEN 381 plakalı zift yüklü kamyon devrilerek demir bariyerlerin üzerine yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyon şoförü Hakkı B. ve yanında yolcu olarak bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Polis kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak araçları güvenli şekilde ilerletti. Kamyonun devrildiği yol ayrımının trafiğe kapatılması nedeniyle yoğunluk oluştu. Devrilen kamyonun vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Kazayı yara almadan atlatan kamyon şoförü Hakkı B., "Yağmurdan dolayı kaydı. Biz de bir şey yok" diye konuştu. Bünyamin Beyhan isimli bir şahıs ise, "Mahalleye giriyorduk, kamyon devrildi. Arabadan ilk inen bizdik. Kamyonun içinden akrabamız çıktı. Panikledik bir şey olmuştur diye. Direkt yolu kapattık. Şahıslar iyi, 3 kişiyi çıkardık" dedi. - İSTANBUL

Kartal Samandıra TEM Bağlantı Yolu\'nda Zift Yüklü Kamyon Devrildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal Samandıra TEM Bağlantı Yolu'nda Zift Yüklü Kamyon Devrildi - Son Dakika

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