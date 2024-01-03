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Kartal'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi - Son Dakika
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Kartal'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi

Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, virajı alamayarak yolun ortasındaki bariyerlere çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken sürücü olay yerinden kaçtı. Olay, Kartal'da Sanayi Caddesi üzerinde dün saat 00.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Volkswagen marka 48 SM 759 plakalı otomobil, seyir halindeyken virajı alamayarak yolun ortasında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

03.01.2024 - 12:44,
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Kartal'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi

İSTANBUL - Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, virajı alamayarak yolun ortasındaki bariyerlere çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay, Kartal'da Sanayi Caddesi üzerinde dün saat 00.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Volkswagen marka 48 SM 759 plakalı otomobil, seyir halindeyken virajı alamayarak yolun ortasında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kartal\'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi
Kaynak: İHA
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3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi - Son Dakika
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