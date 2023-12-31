Kartal\'da Nafaka Tartışması Kanlı Bitti: 3 Yaralı

Kartal'da, iddiaya göre, eski eşinin evine yeni eşiyle birlikte görüşmeye giden adam ile eski eşinin yeğeni arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Kartal'da gece saatlerinde Karlıktepe Mahallesi Buğday Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Okan U. yeni eşiyle birlikte nafaka üzerine konuşmak üzere eski eşinin evine gitti. Eski eşinin yeğeni Zehra Ç.'nin de olaya dahil olması üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada Okan U.'nun eski eşi Gözdem ve yeğeni Zehra Ç. bıçaklanarak yaralandı. Kavgada Okan U.'nun da hafif yaralandığı öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Gözdem ve Zehra Ç. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken Okan U. Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Gözdem ve Zehra Ç.'nin ağır yaralı olduğu öğrenilirken Okan U.'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL