Kartal\'da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Kartal'da hızını alamayan otomobil yayaya çarptı : 1 ölü
İSTANBUL - Kartal'da hızlı seyreden otomobil karşıdan karşıya geçen kadına çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay 22.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre hızlı seyretmekte olan 34 AET 053 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçen Sibel Güngör (19)'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme çalışmaları yapıldı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrılırken Sibel Güngör'ün cesedi ambulansla morga kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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