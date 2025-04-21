Kartal\'da Park Yeri Kavgası: Astım Hastası Kadına Darp

Kartal'da park yeri nedeniyle çıkan tartışma aynı binada oturan komşular arasında kavgaya dönüştü. Astım hastası Gülerdem T., aracının içinde komşuları tarafından darp edilip ölümle tehdit edildi. Olay anı, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Şubat 2025 tarihinde öğle saatlerinde Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Gülerdem T.(48) ile komşuları Nazire D.(48), Mustafa D. ve eşi Nurdan D.(33) arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Aylardır süren tartışma sonrası darp edilen Gülerdem T., 13 Aralık 2024 tarihinde savcılığa şikayette bulundu, uzaklaştırma kararı talep etti. Soruşturma devam ederken olay günü Gülerdem T., aracını binanın önüne park etti. O sırada gelen komşuları Mustafa D., eşi Nurdan D. ve Mustafa D.'nin annesi Nazire D. ile Gülerdem T. arasında yeniden tartışma çıktı.

Astım hastası kadına saldırı kamerada

Nurdan D., kadının aracının kapısını açarak 'Seni öldüreceğim' diye hakaret ve tehditte bulundu. Ardından Gülerdem T.'ye saldırarak saçını çekti, vücuduna yumruk atmaya başladı. Mustafa D. ve Nazire D. de, Gülerdem T.'yi tekme tokat dövdü. Astım hastası olduğu için nefes alamayan ve ölümden dönen Gülerdem T.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Olay anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırgan komşular serbest kaldı

Olayın ardından darp raporu alan kadının şikayeti üzerine saldırgan 3 komşu gözaltına alındı. 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından haklarında adli işlem yapılan Nazire D. ve Mustafa D. savcılık kararıyla emniyetten serbest kalırken, Nurdan D. ise sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Komşuları tarafından darp edilen Gülerdem T., "Evinde çok şiddetli gürültüler olduğundan dolayı yönetici vasıtasıyla uyarmak istedim. Ondan sonra sanırım beni takıntı haline getirdi. Geçen sene polislerin önünde beni öldürmekle tehdit etti. Şikayetimden vazgeçmiştim. Anneme ben bakıyorum. Annemi sürekli hastaneye götürüyorum. Oğlu her geldiğinde otoparkta yer olmasına rağmen aracımın çıkışını engelleyecek şekilde park ediyordu. 7 saat boyunca park etti. Kibarca çıkmasını söyledim. 'Her defasında beni arayacaksın' dedi. Böyle bir zorbalık içindeler. Annemi hastaneye götürmemi engellediler. Olay günü beni takip etmişler. Evime geldiğimde aracımı park ettiğimde yanıma park ettiler. Aracımın içinde bana saldırdılar. Benim boğazımı sıktılar. Üstümde tepindiler. İmdat çığlıklarımı kimse duymadı. Ben astım olduğum için baygınlık geçirdim. Beni öldü veya bayıldı zannederek arabalarına binip kaçtılar. Beni kim koruyacak? Annem boynumdaki morlukları görmesin diye evde maskeyle dolaştım" diye konuştu. - İSTANBUL