Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü - Son Dakika
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Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü

Kartal'da meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangının nedeni, tek başına yaşayan Hasan Kara'nın içtiği sigara olduğu belirlendi. İtfaiye ekipleri yangın sırasında mahsur kalanları kurtarırken, üç kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.05.2024 00:37
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Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü

İSTANBUL - Kartal'da sabah saatlerinde meydana gelen yangın büyük paniğe yol açtı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın sabah saat 06.30 sularında Atalar Mahallesi Melih Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre tek başına yaşayan Hasan Kara'nın içtiği sigara yangına sebep oldu. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün daireyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları binadan tahliye ederken Hasan Kara'nın yangında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayda üç kişi dumandan etkilenirken biri bebek olmak üzere beş çocuk kurtarıldı. Dumandan etkilenen üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan Serdar isimli bir görgü tanığı "Yatalaktı. Yaşlı bir amcaydı. Yangında vefat etti. Kendi kendine yandı. Yangın sigaradan çıkmış. Diğer mahsur kalanları aldılar tahliye ettiler. Şu anda oksijen veriyorlar "dedi.

Kaynak: İHA

Hasan Kara, Çocuk, İtfaiye, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü - Son Dakika

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