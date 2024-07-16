Kartal'da Ticari Taksi Şoförü Yolcu Seçti, Vatandaşlar Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Kartal'da Ticari Taksi Şoförü Yolcu Seçti, Vatandaşlar Tepki Gösterdi

Kartal'da bir hastaneden çıkan vatandaşlar, taksiye binmek istediklerinde ticari taksi şoförünün hiçbir yolcuyu almayarak yolcu seçtiğini fark etti. Vatandaşlar, bu duruma tepki göstererek şoföre sitem etti. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

16.07.2024 14:44
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Kartal'da hastaneden çıkan vatandaşlar taksiye binmek istedi. Ticari taksi şoförünün hiçbir yolcuyu almaması üzerine vatandaşlar, 'yolcu seçiyor' diyerek duruma tepki gösterdi.

Olay, İstanbul'un Kartal ilçesi D100 Karayolu üzerinde saat 12.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, hastaneden çıkan bir vatandaş taksiye binmek istedi. 34 TGY 82 plakalı aracı kullanan ticari taksi şoförü durakta durup yolcuların nereye gideceklerini sordu. Taksi şoförü yolcuların gidecekleri semti beğenmeyerek, oraya gidemeyeceğini belirtti ve yolcuları aracına almadı. Taksiye binmek için bekleyen vatandaşlar ile ticari taksi şoförü arasında kısa bir tartışma çıktı. Vatandaşlar, 'bizi almıyor, yolcu seçiyor' diyerek kendilerini aracına almayan ticari taksi şoförüne sitem etti. Yolcuları almayan taksici ise aracıyla duraktan ayrılarak gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Ticari Taksi Şoförü Yolcu Seçti, Vatandaşlar Tepki Gösterdi - Son Dakika

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