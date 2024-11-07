Kartal\'da Tır Kazası: Sürücü Kurtarıldı

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Kartal'da kontrolden çıkan tır önce sokak direğine, ardından 2 katlı bir eve çarptı. Hasar alan evdeki 2 kişinin farklı odada olması muhtemel bir faciayı önlerken, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Kartal Hürriyet Mahallesi Kaya Sokak üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Erol Ayvaz'ın kullandığı, 34 YY 1980 plakalı yapı malzemesi yüklü tır, kontrolden çıkarak önce sokak üzerindeki aydınlatma direğine, ardından 2 katlı bir eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarında hasar oluşurken, tır kabininin bir kısmı evin içine girdi. Eve çarpan tırın şoförü ise kabin içinde sıkıştı. Yardıma koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şoför Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza sırasında ev içerisinde bulunan 2 kişinin farklı bir odada olması ise muhtemel bir faciayı önledi.

Olayı anlatan Orhan Demir, "Freni tutmamış, direğe vurup yavaşlamış, sonra eve girdi. Şoförün ayağı sıkışmış diye duyduk, şu anda kurtarmaya çalışıyorlar. Şoförün söylediğine göre fren tutmamış. Yan binadaydım, deprem oldu sanki" dedi.

Tırın çarptığı evin sahibi Nafiz Gülsoy ise, "Ben işteydim, komşu aradı 'Çabuk gel, evinize araba girdi' dedi. Öyle haberimiz oldu. Evde torunumla hanım vardı, mutfaktalardı. Allah korusun direkt girmemiş. Mutfağa girmemiş, yatak odasına girmiş" diye konuştu. - İSTANBUL