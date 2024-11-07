Kartal'da Tır Kontrolden Çıktı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kartal'da Tır Kontrolden Çıktı: 1 Yaralı

Kartal'da kontrolden çıkan tır, aydınlatma direğine çarparak eve girdi; sürücü yaralı kurtarıldı.

07.11.2024 23:08
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Kartal'da kontrolden çıkan tır eve girdi: 1 yaralı

İSTANBUL - Kartal'da kontrolden çıkan bir tır aydınlatma direğine çarptı, ardından eve girdi. Tır içerisinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Kartal'da Hürriyet Mahallesi Kaya Sokak üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Erol Ayvaz'ın kullandığı, 34 YY 1980 plakalı yapı malzemesi yüklü tır henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Tır, önce sokak üzerindeki aydınlatma direğine, ardından iki katlı bir eve çarptı. Tırın çarpmasıyla evin duvarı hasar alırken tır kabininin bir kısmı evin içine girdi. Eve çarpan tırın şoförü kabin içinde sıkıştı. Yardıma koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, sıkışan Erol Ayvaz adlı şoförü yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaların ardından yaralı olarak kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şoför, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kaza sırasında ev içerisinde bulunan iki kişinin farklı bir odada olması muhtemel bir faciayı önledi.

Olay anlatan görgü tanığı Orhan Demir, "Freni tutmamış direğe vurup yavaşlamış sonra eve girdi şoförün ayağı sıkışmış diye duyduk, şu anda kurtarmaya çalışıyorlar. Şoförün söylediğine göre fren tutmamış. Yan binadaydım deprem oldu sanki" dedi. Tırın çarptığı evin sahibi Nafiz Gülsoy ise, "Ben işteydim, komşu aradı 'çabuk gel evinize araba girdi' dedi. Öyle haberimiz oldu. Evde torunumla hanım vardı, mutfaktalardı. Allah korusun direkt girmemiş. Mutfağa girmemiş, yatak odasına girmiş" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Tır Kontrolden Çıktı: 1 Yaralı - Son Dakika

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