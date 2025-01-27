Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin denetim firması FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali A. yetkilisi İstanbul'da gözaltına alındı.
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar" iddiasında bulunmuştu.
Yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali A. da İstanbul'da gözaltına alındı. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartalkaya'da Yangın Denetiminden Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?