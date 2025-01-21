Kartalkaya'daki Yangın Üzgün Karşıladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangına ilişkin, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kartalkaya Kaya Merkezi'nde bir otelde meydana gelen yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı.

"Ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz." - ANKARA