Kartalkaya Duruşmasında Tansiyon Yükseldi

Kartalkaya duruşmasının 4'üncü gününde çapraz sorgusu devam eden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün avukatının sorulan sorulara tepki göstermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tansiyonun yükseldiği dakikalarda kolluk kuvvetleri taraflar arasında güvenlik koridoru oluşturdu. Heyet kararıyla duruşmaya yarın saat 09.00'a kadar ara verildi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına 4'üncü günde devam ediliyor. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda yürütülen duruşmanın 4'üncü gününde, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'e söz hakkı verildi. Savunmasını tamamlayan Halit Ergül'ün çapraz sorgusu yapıldı.

"Denetimlerden tam geçiyorduk"

Savunmasından sonra çapraz sorgusunda eksiklikler hususunda müşteki avukatı tarafından sorulan soruya binaen konuşan otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül, "Biz denetimlerden normal geçtik. Bakanlık denetiminde bile eksiğiniz var tamamlayın diye bir şey olmadı. Bizden sonra Türkiye'de bin 500 tane otel mühürlendi. Keşke bizi de 15 gün mühürleselerdi bu olay yaşanmasaydı. Denetimlerden tam geçiyorduk, yangın kapısı yok diye bir şey söylenmedi" derken Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından yapılan denetimler hakkında sorulan soruya cevap veren Ergül, "Büyük bir ceza yemedik ama müşteri şikayetleri hususunda cüzi bir miktar ceza aldık" dedi.

Halit Ergül: "Benim huzurum yok"

Müşteki avukatının otelde bulunan yangın panelinin sökülmesine ilişkin sorulan soruya cevap veren sanık Ergül, "Onun bizimle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Oranın jandarma kriminalinin söktüğü ortaya çıkar" derken, yangına ilişkin kusuru olup olmadığı ve pişman olup olmadığı sorusuna cevap vermeyi reddetti. Başka bir müşteki avukatının üzülüp üzülmediğini sorulması üzerine sanık Ergül, "Ben iki buçuk aydır uyumuyorum, insan olan bu duruma üzülmez mi, benim huzurum yok" diye konuştu.

Araçlarının satılıp satılmadığı hususunda sorulan soruya cevap veren sanık Ergül, "Kesinlikle öyle bir şey yok bir tane araç satmadım. Eğer sattığımı ispat edin başım üstüne" dedi.

Tansiyon yükseldi

Avukat Yüksel Gültekin'in sanığa sorduğu sorunun ardından sanık Ergül'ün avukatının tepki göstermesi üzerine tarafların arasında da tartışma çıktı. Tansiyonun yükseldiği dakikalarda kolluk kuvvetleri taraflar arasında güvenlik koridoru oluşturdu. Duruşma salonu ivedilikle boşaltıldı. 15 dakika ara verilen duruşmaya daha sonrasında heyet kararıyla sabah saat 09.00'a kadar ara verildi. - BOLU