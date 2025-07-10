Kartalkaya Duruşmasında Tansiyon Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kartalkaya Duruşmasında Tansiyon Yükseldi

Kartalkaya Duruşmasında Tansiyon Yükseldi
10.07.2025 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartalkaya duruşmasında Halit Ergül'ün avukatı tartışmaya yol açtı, duruşmaya ara verildi.

Kartalkaya duruşmasının 4'üncü gününde çapraz sorgusu devam eden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün avukatının sorulan sorulara tepki göstermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tansiyonun yükseldiği dakikalarda kolluk kuvvetleri taraflar arasında güvenlik koridoru oluşturdu. Heyet kararıyla duruşmaya yarın saat 09.00'a kadar ara verildi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına 4'üncü günde devam ediliyor. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda yürütülen duruşmanın 4'üncü gününde, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'e söz hakkı verildi. Savunmasını tamamlayan Halit Ergül'ün çapraz sorgusu yapıldı.

"Denetimlerden tam geçiyorduk"

Savunmasından sonra çapraz sorgusunda eksiklikler hususunda müşteki avukatı tarafından sorulan soruya binaen konuşan otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül, "Biz denetimlerden normal geçtik. Bakanlık denetiminde bile eksiğiniz var tamamlayın diye bir şey olmadı. Bizden sonra Türkiye'de bin 500 tane otel mühürlendi. Keşke bizi de 15 gün mühürleselerdi bu olay yaşanmasaydı. Denetimlerden tam geçiyorduk, yangın kapısı yok diye bir şey söylenmedi" derken Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından yapılan denetimler hakkında sorulan soruya cevap veren Ergül, "Büyük bir ceza yemedik ama müşteri şikayetleri hususunda cüzi bir miktar ceza aldık" dedi.

Halit Ergül: "Benim huzurum yok"

Müşteki avukatının otelde bulunan yangın panelinin sökülmesine ilişkin sorulan soruya cevap veren sanık Ergül, "Onun bizimle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Oranın jandarma kriminalinin söktüğü ortaya çıkar" derken, yangına ilişkin kusuru olup olmadığı ve pişman olup olmadığı sorusuna cevap vermeyi reddetti. Başka bir müşteki avukatının üzülüp üzülmediğini sorulması üzerine sanık Ergül, "Ben iki buçuk aydır uyumuyorum, insan olan bu duruma üzülmez mi, benim huzurum yok" diye konuştu.

Araçlarının satılıp satılmadığı hususunda sorulan soruya cevap veren sanık Ergül, "Kesinlikle öyle bir şey yok bir tane araç satmadım. Eğer sattığımı ispat edin başım üstüne" dedi.

Tansiyon yükseldi

Avukat Yüksel Gültekin'in sanığa sorduğu sorunun ardından sanık Ergül'ün avukatının tepki göstermesi üzerine tarafların arasında da tartışma çıktı. Tansiyonun yükseldiği dakikalarda kolluk kuvvetleri taraflar arasında güvenlik koridoru oluşturdu. Duruşma salonu ivedilikle boşaltıldı. 15 dakika ara verilen duruşmaya daha sonrasında heyet kararıyla sabah saat 09.00'a kadar ara verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Halit Ergül, Kartalkaya, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Olay, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya Duruşmasında Tansiyon Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede Ölüm Davası: Hemşire İfadesi Şok Etmişti Hastanede Ölüm Davası: Hemşire İfadesi Şok Etmişti
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Sürücüler dikkat 9 ilde bugün başlıyor Sürücüler dikkat! 9 ilde bugün başlıyor
Dereden su içen 65 küçükbaş hayvan 5 dakika içinde öldü Dereden su içen 65 küçükbaş hayvan 5 dakika içinde öldü
Kanser tedavisinde 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alındı Kanser tedavisinde 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alındı
Burhanettin Duran kimdir Burhanettin Duran kimdir?
Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı
TİHEK nedir Ne zaman kuruldu Ne iş yapar TİHEK nedir? Ne zaman kuruldu? Ne iş yapar?
İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran’dan mesaj var İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran'dan mesaj var
Osimhen’den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım Osimhen'den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım
Firari hükümlünün yakınları polisleri ezdi Firari hükümlünün yakınları polisleri ezdi

22:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken yanıt
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
19:23
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
10:23
Sigara içen İETT şoförü uyarılınca çıldırdı: 50 tane kamera var, sana mı kaldı
Sigara içen İETT şoförü uyarılınca çıldırdı: 50 tane kamera var, sana mı kaldı?
10:12
MHP’li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
09:59
2 gence işkence edip serbest bırakılanlar son vukuatlarında tutuklandı
2 gence işkence edip serbest bırakılanlar son vukuatlarında tutuklandı
09:52
Morata piyangosu Galatasaray ödediği tüm parayı geri alıyor
Morata piyangosu! Galatasaray ödediği tüm parayı geri alıyor
09:52
Yılanlı ev 15 yıldır musallat oldular, anne 3 kez düşük yaptı
Yılanlı ev! 15 yıldır musallat oldular, anne 3 kez düşük yaptı
09:02
Meclis’i hastanelik eden salgın Türkiye geneline yayıldı
Meclis'i hastanelik eden salgın Türkiye geneline yayıldı
08:52
Tolgahan Sayışman’dan takipçilerine uyardı: Çocuklarınıza dikkat edin
Tolgahan Sayışman'dan takipçilerine uyardı: Çocuklarınıza dikkat edin
08:29
Ünlü markaların ürünlerinin satışı yasaklandı Hepsi piyasadan toplatılıyor
Ünlü markaların ürünlerinin satışı yasaklandı! Hepsi piyasadan toplatılıyor
08:26
Sinem Kobal’dan yıllar sonra bikinili paylaşım
Sinem Kobal'dan yıllar sonra bikinili paylaşım
08:24
Firari hükümlünün yakınları polisleri ezdi
Firari hükümlünün yakınları polisleri ezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 22:45:17. #7.11#
SON DAKİKA: Kartalkaya Duruşmasında Tansiyon Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.