Kartalkaya Otel Yangını Davasında Duruşma Yeniden Başladı

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açılan davanın duruşması, verilen aranın ardından yeniden başladı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık, verilen aranın yeniden hakim karşısına çıktı. UYAP sisteminde tüm evrak ve görüntülerin bulunduğu, bu görüntülere ulaşılabileceği belirtilerek; müşteki avukatlarının duruşmanın ertelenmesi yönündeki talepleri, esasa ilişkin olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Salonda zaman zaman yükselen seslere ilişkin hakim, "Söz hakkı vermeden konuşmayalım" uyarısında bulunuyor.

Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile komisyon üyeleri, milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri de izliyor. - BOLU