Kartalkaya Yangın Davasının İlk Günü Tamamlandı

Kartalkaya duruşmasının ilk günü tamamlandı. Son olarak İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü tutuklu sanık Yeliz Erdoğan'ın savunması alındı. Dava sabah saat 09.15'te tekrar devam edecek.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmalarının ilk günü bitti. Son olarak savunması alınan 9. sanık İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü tutuklu sanık Yeliz Erdoğan, "Burada olma sebebim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bizi hedefe oturtması. Bilirkişi raporu, mevzuata ctrl+f (ara) yapıp 'yangın' yazarak bize suç isnat etmeye çalışmaktadır. Biz madde 5'e göre ruhsat veririz. Biz belgenin denetimini yapmayız. Belgeler bana sunulur, biz de belgelere göre ruhsat düzenleriz. Kesinleştirme denetiminde bakılması gereken hususlar da 14'üncü maddede belirtilmiştir. 5'inci maddenin 2'nci fıkrasında der ki bu belgeler daha sonraki denetimlerde kontrol edilir. Umuma açık istirahat alanlarında bu belgeler yerinde kontrol edilir. Otel için ruhsat 2007 yılında düzeltme ruhsatı da 2008'de yapılmıştır. Ben o tarihte görevde yoktum. O ruhsatın itfaiye raporunda uygundur ibaresi bulunmaktadır. Turizm işletme belgesi iş yeri açma ruhsatı yerine geçmiş ve halen aynı belge sahibi varsa, iş yeri açma belgesi almak zorunda değil. Çünkü iş yeri açma ruhsatı bir otelin faaliyete geçmesi için nihai belge değildir. Turizm işletme belgesi nihai belgedir. İş yeri açma ruhsatı aldıktan 6 ay içinde turizm işletme belgesi alınır, belge alınamazsa konaklama faaliyeti yapamaz. Biz 13'üncü maddedeki kesinleştirme denetimini yaparız. Bizim otellerde yaptığımız denetimler, ruhsatsızlık denetimidir. İçeride kayak aleti satan dükkanlar, farklı küçük dükkanlar bulunur. Bu dükkanlar işletme sahibine aitse ayrıca ruhsat aranmaz başkasına aitse yeni işyeri ruhsatı aranır" diye konuştu.

"Kızıma veda etmeden gözaltına alınıp tutuklandım"

Kızına veda edemeden gözaltına alınıp tutuklandığını ifade eden Erdoğan, "İçkili restoran açılması için başvuruldu. Ben de istenmesi gereken belgeleri istedim. İtfaiye raporunu restoran otel içinde olduğu için Grand Kartal'ın tamamına itfaiye raporu istedim. 15 Ocak'ta bize teslim edilen rapor sadece lokanta içindi. Ben de ruhsat onayı vermedim. Binaların yangından korunması kanununda ruhsat veren sorumlu tutulmamıştır. İşveren iş yeri sahibi, mimar, mühendis, yapı denetim firması kusuru oranında suçludur. Kaçma şüphem mi vardı da çalıştığım yerden, kızıma veda etmeden gözaltına alınıp tutuklandım? Ayrıca benim hiçbir sorumluluğum yoktur. Turizm işletme belgesi kuruluşlar sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir" dedi.

Duruşmaya sabah 09.15'e kadar ara verildi. Davaya katılanlar salondan ayrılarak alanı terk etti. - BOLU