Kartalkaya Yangını Davasında Savunma Alındı - Son Dakika
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Kartalkaya Yangını Davasında Savunma Alındı

Kartalkaya Yangını Davasında Savunma Alındı
10.07.2025 18:17
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78 kişinin hayatını kaybettiği yangın davasında, kafe sahibi İbrahim Polat savunma yaptı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada, otelde bulunan kafenin sahibinin savunması alındı.

Duruşmanın 4'üncü gününde savunma yapan 27. sanık, otelde bulunan kafenin sahibi tutuksuz sanık İbrahim Polat oldu. Polat savunmasında, yüksek standartlı bir kafe açmak istediği, bu sebeple oteli tercih ettiğini söyledi. Olay günü bazı çalışanlarının otelin 12. katında konakladığı ve onların aramasıyla yangından haberinin olduğunu ifade eden Polat, "Saat 03.35-03.40 sıralarında telefonla arandım. Bana odada mahsur kaldıklarını, çok yoğun duman olduğunu ve çıkamadıklarını söylediler. Onlara sakin kalmalarını söyledim. Ardından İsmail Karagöz'ü aradım. Hızlıca otele gitmesini ve arkadaşlara yardımcı olmasını söyledim. Sonrasında oteldeki insanlara ulaşmaya çalıştım" dedi.

Çalışanlarının birinin durumu ağır olduğunu ve hastaneye gittiğini söyleyen Polat, "Çalışanlarımdan birinin hala hayati tehlikesi vardı, hastanedeydi. Onun durumunu öğrenmek için hastaneye gittim. Ardından jandarma ifade ve bilgimiz için davet edildik" diye konuştu.

"2 bin liraya kiraladık"

Polat, "Kira sözleşmesini kim imzaladı? Ne kadara kiralandı?" sorularına, "Ben ve Kadir Özdemir imzaladık. Aylık 2 bin TL'ye kiraladık" cevabını verdi.

"Eksikliklerden haberim yoktu"

İbrahim Polat'a, yangın yeterlilik raporu da soruldu. "İtfaiye eri İrfan Acar, otelin tümü için istenen yangın raporunda eksiklikleri tespit etmiş. Bu eksikliklerden haberin var mıydı" sorusunu ise, "Kesinlikle haberim yoktu. Otelin böyle bir denetim geçirdiğinden bilgim yoktu. Raporun geri çekildiğine yönelik de bir bilgim yok" diyerek cevapladı.

Ayrıca Polat, gerekli tüm başvuruların İsmail Karagöz tarafından yapıldığını ifade etti.

"Kafe tam anlamıyla faaliyete geçmemişti"

Kafenin tam anlamıyla faaliyete geçirilmediğini de kaydeden Polat, "Hala eksiklikleri vardı, resmi açılışı yapılmamıştı. Ruhsat işlemleri henüz yapılmamıştı. Ciddi bir yatırım yapacağımız için kira da 2 bin TL gibi sembolik bir rakamdı" dedi. Ayrıca Polat, yaklaşan sömestr tatili dolayısıyla kafedeki çalışmaları hızlandırdıklarını aktardı. - BOLU

Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya Yangını Davasında Savunma Alındı - Son Dakika

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