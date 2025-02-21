Kartepe Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Güvenilir Alışveriş Denetimi

3.Sayfa

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir alışveriş yapmasını sağlamak ve eksik tartının önüne geçmek için esnafı denetliyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede denetim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam ediyor. Özellikle pazar alanlarında gerçekleştirdikleri kontrollerle, Kartepeli vatandaşların sağlıklı ve güvenli şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlıyor. Zabıta ekipleri, pazar yerlerinde terazi denetimlerini yapıyor. Yapılan denetimlerde ekipler, vatandaşların güvenilir alışveriş yapmasını sağlamak ve eksik tartının önüne geçmek için esnafın ticaret kurallarına uyumunu düzenli olarak kontrol ediyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, yapılan bu denetimlerin amacının vatandaşların eksik tartı nedeniyle mağdur olmasını engellemek ve esnafın adil ticaret kurallarına uygun hareket etmesini sağlamak olduğunu belirtti. - KOCAELİ