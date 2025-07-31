Kartepe\'de Genç Kız Balkonundan Düştü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde misafirliğe gittiği ikinci kattaki evin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşen 21 yaşındaki genç kız yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Koza Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, burada misafir olarak bulunan S.Ç., Fransız balkondan bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek park halindeki aracın tavanına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ