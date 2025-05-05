Kartepe'de Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
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Kartepe'de Kadın Ölü Bulundu

37 yaşındaki kadın, servis foruna ulaşamayınca evinde ölü bulundu. Soruşturma sürüyor.

05.05.2025 20:12
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37 yaşındaki kadın sabah servise binmeyince acı gerçek ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde servis şoförü, işe götürdüğü kadına ulaşamayınca durum ekiplere bildirildi. Eve giren ekipler, 37 yaşındaki kadını doğal gaz borusuna asılı halde ölü buldu.

Olay, Uzunçiftlik Mahallesi Tufan Sokak'ta bulunan bir sitenin içindeki 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkette çalışan Habibe Özdemir'i almak için gelen servis şoförü, kendisinden haber alamayınca durum 112 Acil Çağrı Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özdemir'e ait dairenin kapısı, itfaiye ekipleri tarafından açıldı. Habibe Özdemir, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Sağlık ekipleri, Özdemir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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