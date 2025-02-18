Kartepe'de Metan Gazı Yangını 22 Saatten Fazla Sürüyor - Son Dakika
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Kartepe'de Metan Gazı Yangını 22 Saatten Fazla Sürüyor

Kartepe\'de Metan Gazı Yangını 22 Saatten Fazla Sürüyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı, yaklaşık 22 saattir yanmaya devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili güvenlik önlemleri alındı ve hafif yaralanan bir işçinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

18.02.2025 11:32  Güncelleme: 11:39
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı, yaklaşık 22 saattir yanmaya devam ediyor.

İlginç olay, dün saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta metro inşaatının sondaj çalışması sırasında meydana geldi. Yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yerin 47 metre altında devam eden sondaj çalışması sırasında yangın meydana gelmiştir. İhbarın ardından bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edilmiş; AFAD ve doğalgaz ekiplerinden alınan bilgiye göre söz konusu sondaj alanından herhangi bir boru hattı geçmediği bilgisi alınmıştır. Çıkan yangında hafif yaralanan sondaj firmasında görevli çalışanın genel sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenilmiştir. Yangının yayılmaması, vatandaşlarımıza zarar vermemesi amacıyla çevrede tüm tedbirler alınmış, olay mahallinde 7x24 esaslı itfaiye ekibi bekletilmektedir. Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir. Açığa çıkan gazın metan gazı olduğu düşünülmekte, kesin sonuç TPAO tarafından yapılan testlerin ardından belli olacaktır. Bölgede paniğe neden olacak hiçbir olumsuzluk bulunmadığını belirtir, değerli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri kullanılmıştı.

Öte yandan, yaklaşık 22 saattir devam eden yangında ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de Metan Gazı Yangını 22 Saatten Fazla Sürüyor - Son Dakika

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