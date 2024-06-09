Kartepe'de Sınava Girecek Öğrenci Kimliğini Mazgala Düşürdü

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sınava girecek bir öğrenci, kimliğini okulun çevresinde bulunan mazgala düşürdü. Kimlik itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılırken, genç kız ise duygu dolu anlar yaşadı.

Olay, Dumlupınar Mahallesi'ndeki özel bir okulun çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte AYT'ye gireceği okula gelen öğrenci, sınavın başlamasına 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler kimliği çıkarmak için çalışma başlattı. Bu sırada öğrenci ise sınava yetişemeyeceği korkusuyla panikle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Mazgalı kaldıran ekipler, kimliği bulunduğu yerden çıkararak öğrenciye teslim etti. Sınav saatinden önce kimliğin çıkarılması vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı. Kimliğini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan genç kız yakınları tarafından teskin edildi. - KOCAELİ