Kartepe'de Tırın Çarptığı Araç Takla Attı - Son Dakika
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Kartepe'de Tırın Çarptığı Araç Takla Attı

Kartepe\'de Tırın Çarptığı Araç Takla Attı

Kartepe'de bir tırın hafif ticari araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, itfaiye kurtardı.

20.01.2025 21:44
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırın arkadan çarptığı hafif ticari araç, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra takla attı. Hafif ticari araçta sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza, D-100 karayolu Ankara istikameti İbrikdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.V. idaresindeki 39 AK 663 plakalı damperli tır, akaryakıt istasyonundan çıkan M.K. hakimiyetindeki 41 AVF 804 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra takla attı. Sürücü M.K. ve 2 yolcu araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları aracın içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Takla atan hafif ticari araçtaki meyve, sebze ve çeşitli gıdaların ise yere saçıldığı görüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de Tırın Çarptığı Araç Takla Attı - Son Dakika

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