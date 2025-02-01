Kartepe'de Yatak Odasında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kartepe'de Yatak Odasında Yangın

Geniş Video İzle

Kartepe'de bir evin yatak odasında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

01.02.2025 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatak odasında yangın çıktı: 2 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evin yatak odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Kartepe ilçesi Kirazoğlu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M'ye ait evin yatak odasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden ev halkı, yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı ve dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması ile yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansa alındı. Bir kişi hastaneye gitmeyi kabul etmezken, bir diğeri ise hastaneye götürüldü.

Kartepe\'de Yatak Odasında Yangın
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, Kartepe, Kocaeli, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de Yatak Odasında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 15:18:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kartepe'de Yatak Odasında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.