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Kartepe'deki Depo Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Kartepe'deki Depo Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir depo alev alev yanarken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı iddia ediliyor. Yangını gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucunda söndürülürken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kartepe\'deki Depo Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü
20.01.2024 - 18:58,
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir depo alev alev yanarken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan depoda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyürken dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken herhangi bir yaralanma olayı olmadı, depo ise kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'deki Depo Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü - Son Dakika


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