Kaş'ta Başörtülü Kadınlara Sözlü Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaş'ta Başörtülü Kadınlara Sözlü Saldırı

Kaş\'ta Başörtülü Kadınlara Sözlü Saldırı
24.06.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynep Umurbek, alışverişte başörtüsüne yönelik sözlü saldırıya uğrayarak şikayetçi oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette arkadaşıyla birlikte alışveriş yapan içerik üreticisi Zeynep Umurbek, bir şahsın başörtüsü ve kıyafeti üzerinden yaptığı sözlü saldırıya maruz kaldı. Olay sonrası Zeynep Umurbek, şahıs hakkında emniyete giderek şikayetçi oldu.

Olay, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette meydana geldi. Alışveriş yaptıkları sırada video çeken başörtülü iki kadın, market içerisinde bulunan yaşlı bir şahsın sözlü müdahalesiyle karşılaştı. Görüntülere yansıyan olayda şahsın kadınlara yönelik, "İyice kapatmışsınız kendinizi. Hangi tarikat bu? Giyinmişsiniz böyle simsiyah, terlemiyor musunuz? Denize de böyle giriyorsunuz o zaman" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü. Şahsın sözleri üzerine, taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Emniyete giderek şikayetçi oldu

Zeynep Umurbek, olayın ardından Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Umurbek, "Bu yaşadığımız iğrenç olayı bir yerde anlatsak, 'Abartmayın yıl kaç oldu hala başörtümüze laf ediyorlar diyorsunuz' derler. Ediyorlar. Yıl kaç olursa olsun, bu arsızlar, utanmazlar, insanların kıyafetlerine ve düşüncelerine müdahale edemeyeceklerini, karışamayacaklarını öğrenemediler" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaş'ta Başörtülü Kadınlara Sözlü Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklarını okuldan almaya giden 3 çocuk annesinin feci ölümü kamerada Çocuklarını okuldan almaya giden 3 çocuk annesinin feci ölümü kamerada
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Okan Buruk gözünü Süper Lig’in yıldızına dikti Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti
Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü
Sakatlık yaşayan Singo için Fildişi’nden resmi açıklama Sakatlık yaşayan Singo için Fildişi'nden resmi açıklama
Sergen Yalçın’dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!

17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:41
İsrail’den ABD’ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
16:59
Altında korkulan oldu
Altında korkulan oldu
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
16:48
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirecek sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 18:15:14. #7.12#
SON DAKİKA: Kaş'ta Başörtülü Kadınlara Sözlü Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.