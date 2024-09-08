Kaş\'ta Orman Yangını Kontrol Altında

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 17 hektar ormanlık alan zarar gördüğü bildirildi.
Kaş'ın Çataloluk Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangınına 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahalede bulunuldu. Ekiplerin yoğun mücadelesinin ardından yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangında 17 hektar ormanlık alan zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA
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