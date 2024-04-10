Kaş'ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kaş'ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kaş\'ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Yayla Bayındır Mahallesi'nde çıkan yangın sonucu evi yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

10.04.2024 17:14  Güncelleme: 17:19
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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Yayla Bayındır Mahallesi'nde çıkan yangın sonucu evi yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaş ilçesi Yayla Bayındır Mahallesi'nde İsa Sevinç'e ait bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kaş Belediye Başkanı Demirhan, evi yanan aileyi ziyaret etti. Hasara uğrayan evde incelemelerde bulanan Başkan Demirhan, "Çok şükür can kaybı yok. Ailemize ve mahallemize geçmiş olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaş'ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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