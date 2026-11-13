Kaş'ta jandarmanın kaçak tütün operasyonunda 10 bin 400 boş makaron bulundu - Son Dakika
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Kaş'ta jandarmanın kaçak tütün operasyonunda 10 bin 400 boş makaron bulundu

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Kaş\'ta jandarmanın kaçak tütün operasyonunda 10 bin 400 boş makaron bulundu
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Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda Kaş'ta kaçak tütüne yönelik operasyon düzenlendi. Aramalarda 10 bin 400 boş makaron ve 139 kg kıyılmış tütün ele geçirilirken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından Antalya'nın Kaş ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 bin 400 adet boş makaron ve 139 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Kaş'ta kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıslara ait araçlarda ve bir işletmede yapılan aramalarda 10 bin 400 adet boş makaron, 139 kg kıyılmış tütün, 67 adet kaçak elektronik sigara, 123 adet kaçak elektronik sigara likiti, 145 paket ısıtılmış tütün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kaş'ta jandarmanın kaçak tütün operasyonunda 10 bin 400 boş makaron bulundu - Son Dakika
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