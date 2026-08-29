Yangın bölgesinde canlıların tahliyesi için seferber oldular - Son Dakika
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Yangın bölgesinde canlıların tahliyesi için seferber oldular

Yangın bölgesinde canlıların tahliyesi için seferber oldular
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Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesinden kurtarılan koyun ve kaplumbağaya ekipler su verdi, tahliye çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekipler, vatandaşların yanı sıra diğer canlıların da tahliyesini gerçekleştirdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devam eden orman yangını, rüzgarın etkisiyle meydana gelen spot atmalar sonucu Antalya'nın Kaş ilçesi Palamut Mahallesi istikametine sıçradı. Patara Mahallesi'nde de çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı, 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ile 80 teknik personel ve yangın işçisinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ve vatandaşlar tarafından müdahale ediliyor.

Vatandaşların ve arama kurtarma ekiplerinin yangını söndürme ve tahliye çalışmaları cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın bölgesinde risk altındaki alanlarda tahliye çalışmaları devam ederken, MAKSAT Arama Kurtarma Derneği'ne bağlı ekiplerin yangın bölgesinden kurtardığı koyunlar ve bir kaplumbağa dikkat çekti. Alevlerin arasından kurtarılan koyun ve kaplumbağaya ekipler tarafından su verildi. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: İHA

Kurtarma, 3. Sayfa, Antalya, Çevre, Yaşam, Doğa, Kaş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangın bölgesinde canlıların tahliyesi için seferber oldular - Son Dakika

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